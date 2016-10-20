Шотландія збирається провести референдум про незалежність до виходу Британії з ЄС
Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен оприлюднила законопроект про проведення референдуму щодо виходу королівства зі складу Великобританії ще до її виходу ЄС.
Про це повідомляє EUObserver.
"Законопроект дає Шотландії можливість переглянути питання про незалежність до того, як Великобританія залишить ЄС був опублікований для консультацій", - йдеться в заяві уряду в четвер.
Питання про референдум: "Чи повинна Шотландія бути незалежною країною?".
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"Мій пріоритет зрозумілий - ми будемо робити все можливе, щоб захистити інтереси Шотландії" - сказала Стерджен в заяві.
"Шкода для робочих місць та шотландської економіки, яку може спричинити Brexit, особливо якщо процес буде жорстким, тепер очевидний", - додала Стерджен, зазначивши, що її уряд працюватиме з Лондоном над пошуком шляхів, як можна уникнути важких наслідків виходу з ЄС.
"Якщо ми бачимо, що наші інтереси не можуть бути належним чином або повністю захищені в контексті Великобританії, то незалежність повинна бути одним з варіантів", - додала вона.
Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Шотландії Нікола Стерджен оголосила про початок дискусії про майбутнє країни і звернулася до всіх громадян з проханням приєднатися до неї. На історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.