Шотландія збирається провести референдум про незалежність до виходу Британії з ЄС

Про це повідомляє EUObserver.

"Законопроект дає Шотландії можливість переглянути питання про незалежність до того, як Великобританія залишить ЄС був опублікований для консультацій", - йдеться в заяві уряду в четвер.

Питання про референдум: "Чи повинна Шотландія бути незалежною країною?".

Читайте такожШотландія починає підготовку до проведення нового референдуму про незалежність

"Мій пріоритет зрозумілий - ми будемо робити все можливе, щоб захистити інтереси Шотландії" - сказала Стерджен в заяві.

"Шкода для робочих місць та шотландської економіки, яку може спричинити Brexit, особливо якщо процес буде жорстким, тепер очевидний", - додала Стерджен, зазначивши, що її уряд працюватиме з Лондоном над пошуком шляхів, як можна уникнути важких наслідків виходу з ЄС.

"Якщо ми бачимо, що наші інтереси не можуть бути належним чином або повністю захищені в контексті Великобританії, то незалежність повинна бути одним з варіантів", - додала вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Шотландії Нікола Стерджен оголосила про початок дискусії про майбутнє країни і звернулася до всіх громадян з проханням приєднатися до неї. На історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.