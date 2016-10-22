Мусульмани вийшли на молитву до Колізею в Римі, протестуючи проти закриття молитовних місць

01:18, 22 жовтня 2016
Світ
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Сотні мусульман зібралися на молитву неподалік від амфітеатру Колізей в Римі в знак протесту проти закриття владою міста нелегальних молитовних місць.

REUTERS

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

Віруючі попросили представників міської влади захистити їхні релігійні права. Вони здійснили намаз біля Колізею, стоячи на колінах на молитовних килимках. Деякі з присутніх тримали в руках плакати з написами «Мир» і «Відкрийте мечеті».

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«П'ятничний намаз дуже важливий для нас, тому сьогодні ми прийшли до Колізею. Інакше де ще ми можемо молитися?», - сказав уродженець Бангладеш Сікдир Бюлбюль, який живе в Римі понад 16 років.

Представники мерії не надали Reuters оперативний коментар по акції.

REUTERS

В Італії живуть не менше 1,6 млн мусульман. При цьому в країні діє лише кілька мечетей, які офіційно зареєстровані за погодженням з урядом. Тому більшість молитов відбуваються в спеціальних ісламських культурних центрах.

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Влада країни виступає проти зібрань мусульман в подібних центрах. Деякі політики, зазначає Reuters, вважають, що такі місця підвищують ризик радикалізації і пов'язані з нападом терористів в Європі. Основний аргумент влади - складність контролю ісламських культурних центрів.

За останні кілька місяців поліція Риму закрила як мінімум три таких центри. Активісти вимагають створити більш чіткі правила по роботі з місцями для молитов. Асоціація The Dhuumcatu, яка займається захистом прав мусульман, поскаржилася на втому від підозр щодо культових для віруючих місць.

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