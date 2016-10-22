Бойовики ІДІЛ в Мосулі стратили свій "живий щит", вбивши 284 людини

Серед страчених - чоловіки і хлопчики, повідомляє CNN з посиланням на інформоване джерело, що побажало залишитися неназваним, так як не уповноважений коментувати для преси.

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Згідно з повідомленням, тіла вбитих бойовики скинули в загальну могилу з допомогою бульдозера.

Як повідомляв УНІАН, за даними ООН, в Іраку ІД захопило півтисячі сімей, яких використовують як живий щит.