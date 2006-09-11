”Аль-Каєда” оприлюднила повний запис підготовки терактів 11 вересня

Увечері 10 вересня на одному з екстремістських сайтів, які використовують бойовики "Аль-Каєди", було розміщено 55-хвилинний відеофільм, що розповідає про підготовку терактів 11 вересня 2001 року, повідомляє АР.

7 вересня уривки з цього запису транслював у своєму ефірі катарський супутниковий телеканал "Аль-Джазіра".

За словами експертів, ця зйомка на відміну від попередніх записів терористичного угрупування представлена в достатньо хорошій якості. Запис супроводжується англійськими субтитрами.

На записі, зокрема, зображений усміхнений глава "Аль-Каєди" Осама бін Ладен в оточенні однодумців у таборі бойовиків, ймовірно, в Афганістані. "Терорист номер один" дає останні вказівки смертникам, які здійснили теракти 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку і Вашингтоні.

"Теракти 11 вересня планувалися не перед екранами моніторів або радарів, і не у військових центрах. Теракти готувалися в атмосфері братерства і любові", - повідомляє голос за кадром.

Крім того, на плівці продемонстровано передсмертні послання двох викрадачів літаків Вайля аль-Шехрі (Wail al-Shehri) і Хамзі аль-Гамді (Hamza al-Ghamdi).

Тим часом у США розпочалися заходи, присвячені п`ятим роковинам терактів. У неділю Джордж Буш поклав вінок у пам’ять про загиблих до меморіалу на місці колишнього Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

Лента.ру