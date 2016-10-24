У Держдепі США "приголомшені" заявою президента Філіппін про плани зближення з Росією
Найбільш високопоставлений дипломат США в Азії прокоментував заяву президента Філіппін Родріго Дутерте про "розставання" з США і дружбу "проти всього світу" з Китаєм і Росією.
"Я нагадав [міністру закордонних справ Перфекто] Ясаю, що низка суперечливих заяв та атмосфера невизначеності щодо намірів Філіппін приголомшує цілий ряд країн, не тільки мою", - сказав заступник держсекретаря США Деніел Рассел, передає Російська служба Бі-бі-сі.
"І, як я відверто сказав міністру закордонних справ, ваші друзі стурбовані і загибеллю людей, пов'язаної з кампанією проти наркотиків", - додав американський дипломат.
Родріго Дутерте раніше у відповідь на критику його методів боротьби з наркобізнесом заявив про те, що пора "попрощатися з США", традиційним союзником Філіппін.
"Я міняю союзників у вашому ідеологічному порядку, і, можливо, я з'їжджу і в Росію, щоб сказати Путіну, що відтепер ми втрьох - Китай, Філіппіни і Росія - проти решти світу. Іншого шляху немає", - сказав Дутерте в жовтні на економічному форумі в Китаї.
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"Я оголошую, що розлучаюся зі Сполученими Штатами. Як у військовому відношенні - може, не соціальному, так і в економічному відношенні. Америка програла", - заявив Дутерте.
США у відповідь попросили Дутерте пояснити, що він мав на увазі, зазначивши, що така заява суперечить духу близьких відносин між Сполученими Штатами і Філіппінами.
Деніел Рассел наголосив, що США вітають налагодження зв'язків між Філіппінами та Китаєм, але не вважають, що це повинно відбуватися за рахунок відносин з США та іншими країнами.
Родріго Дутерте вступив на посаду президента в червні. Він тут же оголосив війну наркобізнесу, заохочуючи при цьому позасудові вбивства передбачуваних наркоторговців.
США і Європа піддали Дутерте критиці, а він став відповідати в усе більш роздратованому тоні, пославши президента Барака Обаму "до диявола", а Євросоюз - "в чистилище".