Коновалюк: Україна постачала до Грузії наступальні озброєння

Україна несе моральну відповідальність за те, що сталося на Південному Кавказі, за те, що її технікою і озброєнням вбивали мирне населення і російських миротворців. Як передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал "Вести", таку заяву зробив голова комісії Верховної Ради України Валерій Коновалюк.

За його словами, обсяги постачань перевищували потребу в обороні, тому виникають питання до постачальників озброєнь. "Це наступальні озброєння, які явно забезпечували підготовку до військової операції і початку агресії. Це перша слідча комісія українського парламенту, яка займається розслідуванням постачань зброї України до Грузії, і вона доведе розслідування до кінця, незважаючи на те, що стикається з постійними перешкодами", - заявив голова комісії. Він також зазначив, що Україна продовжує постачати військову техніку і боєприпаси до Грузії.