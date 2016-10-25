Вибух в Анталії: поранено 10 осіб

Про це повідомляє Newsturk із посиланням на мерію Анталії.

«Внаслідок вибуху на парковці біля будівлі Торгово-промислової палати (ATSO) постраждали 10 осіб від порізів вибитим склом», - повідомляють у міській мерії.

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Як повідомлялося, сьогодні в Анталії о 08:50 за місцевим часом на парковці біля будівлі Торгово-промислової палати на бульварі Газі вибухнув замінований автомобіль.

Очевидці події повідомили про один підірваний автомобіль, чотири пошкоджених і незначне пошкодження від вибуху металоконструкцій будівлі ATSO.

Влада Туреччини заборонила проведення мітингів і маршів в Анкарі до кінця листопада. За даними розвідслужби країни, бойовики планують терористичні акції в місті.