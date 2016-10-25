Вибух в Анталії: поранено 10 осіб
Внаслідок вибуху, що стався сьогодні вранці в турецькій Анталії, поранено 10 осіб.
Про це повідомляє Newsturk із посиланням на мерію Анталії.
«Внаслідок вибуху на парковці біля будівлі Торгово-промислової палати (ATSO) постраждали 10 осіб від порізів вибитим склом», - повідомляють у міській мерії.
Читайте такожБойовики "Талібан" зняли підрив смертника з дрона (відео)
Як повідомлялося, сьогодні в Анталії о 08:50 за місцевим часом на парковці біля будівлі Торгово-промислової палати на бульварі Газі вибухнув замінований автомобіль.
Очевидці події повідомили про один підірваний автомобіль, чотири пошкоджених і незначне пошкодження від вибуху металоконструкцій будівлі ATSO.
Влада Туреччини заборонила проведення мітингів і маршів в Анкарі до кінця листопада. За даними розвідслужби країни, бойовики планують терористичні акції в місті.