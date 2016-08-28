У курдському регіоні Туреччини аеропорт обстріляли ракетами

Влада звинувачує курдських бойовиків Робочої партії Курдистану, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Агентство Dogan повідомляє, що ракети впали на безлюдній території поруч з поліцейським постом, а через мить вибухнули. Вибухи були чутні в усьому місті, а в деяких будинках дрижали шибки.

Губернатор Діярбакира Хуссейн Аксой також заявив місцевому телеканалу NTV, що удар припав по пустирю. За його словами, жертв, а також перебоїв з вильотами літаків немає.

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Однак ЗМІ повідомляють, що дороги до аеропорту були заблоковані, а рейси затримані. Крім того, після обстрілу поліція забрала співробітників аеропорту та пасажирів в будівлі для забезпечення їх безпеки.

Діярбакир - один з найбільших міст на південному сході Туреччини, де живуть в основному курди. Регіон вже кілька десятиліть нестабільний.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Туреччина почала військову операцію в Сирії проти терористичної організації "Ісламська держава" і курдських повстанців, посилення позицій яких на півночі Сирії поруч з турецьким кордоном Анкара прагне не допустити.

27 серпня курдські ополченці обстріляли турецькі танки на півночі Сирії. Під час нападу був убитий турецький військовий, а ще троє отримали поранення.