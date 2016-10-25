Білий дім анонсував візит Обами до Німеччини, обговорить з Меркель Сирію і Україну

Про це йдеться у заяві речника Білого Дому, розміщеній на сайті американського президента.

Зокрема, у заяві сказано, що Обама 14-21 листопада відвідає Грецію, Німеччину та Перу. "17-18 листопада президент відвідає Німеччину, де він зустрінеться з канцлером Меркель, щоб розглянути нашу тісну взаємодію з широкого кола двосторонніх, багатосторонніх та трансатлантичних питань. Серед питань, які перебуватимуть на порядку денному, наші спільні зусилля щодо вирішення конфліктів в Україні та Сирії, кампанія з усунення та знищення ІДІЛ, а також трансатлантичні економічні відносини", - йдеться у заяві.

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Повідомляється, що цей візит Обами стане шостим за час його президентства.

Разом з тим, у заяві наголошується, що президент матиме останню можливість в рамках неофіційної групи п'яти західних країн з прийняття рішень (так звана Quint) зустрітися з лідерами Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії, щоб розглянути низку глобальних питань.