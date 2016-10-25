Резиденцію посла США в Москві закидали фаєрами - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"За несанкціоновану акцію в центрі Москви співробітниками поліції затримано трьох молодих людей", - сказало джерело.

Читайте такожПосольство України в РФ закидали фаєрами (відео)

Він зазначив, що біля резиденції посла США у Спасо-Хаусі вони провели несанкціоновану акцію, розкидали листівки і закидали резиденцію запаленими фаєрами. Один з учасників акції прикріпив себе кайданками до огорожі. Прибулий наряд поліції затримав трьох молодиків.

За словами джерела, на даний час їх утримують у поліцейському автобусі. "Вирішується питання про їх доставку до відділу поліції "Арбат", - сказало джерело.

Також джерело повідомило, що стосовно затриманих можуть бути порушені справи за статтями Кодексу про адміністративні правопорушення 20.2 (організація і проведення несанкціонованої акції, мітингу або пікету "), а також 19.3 (опір співробітникам поліції).