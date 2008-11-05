Маккейн лідирує після підрахунку голосів у двох штатах

Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Барак Обама переміг на виборах в штаті Вермонт. Його суперник, республіканець Джон Маккейн відповів перемогою в штаті Кентуккі, передає Associated Press.

У Вермонті розігрувалися 3 голоси вибірників, вони віддаються Б.Обамі. У Кентуккі на кону стояли 8 голосів вибірників, їх володарем став Дж.Маккейн.

Голосування вже закінчилося в штатах Індіана, Кентуккі, Джорджія, Південна Кароліна, Вермонт і Вірджинія. У цих шістьох штатах на виборах президента "розігруються" голоси 58 вибірників. Останніми на 8 ранку проголосують жителі Аляски і Алеутських островів.

Президентські вибори в США здійснюються за багатоступінчатою системою, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Виборці в кожному штаті, віддаючи свої голоси за кандидатів на посаду президента США, формально голосують за вибірників, які надалі визначатимуть майбутнього главу держави. Кандидатові-переможцеві в кожному штаті дістаються всі електоральні голоси, закріплені за даним штатом відповідно до розміру його населення. Виняток становлять Небраска і Мен, де голоси вибірників розподіляються пропорційно поданим голосам виборців.

Каліфорнія "коштує" 55 голосів. 34 голоси вибірників належить Техасові, 31 - Нью-Йорку, 27 - Флориді, по 21 голосу - штатам Іллінойс і Пенсільванія, 20 голосів - Огайо, 17 - Мічігану, а Джорджії, Нью-Джерсі та Північній Кароліні - по 15 голосів. Ці штати можна вважати ключовими, розклад сил в яких багато в чому визначає результати виборів.

Всього електоральних голосів (так званих "голосів вибірників") налічується 538, з них для перемоги кандидатові необхідно набрати мінімум 270.