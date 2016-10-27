Бойовики ІД стратили біля Мосула щонайменше 65 людей - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на курдського політика Хошияра Зебарі, передає 112 Україна.

За словами Зебарі, страта відбулася три дні тому. Він також додав, що терористи почали брати в заручники жителів сіл в околицях Мосула після початку військової операції проти них.

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У свою чергу член провінції Найнава Абдул Рахман аль-Ваггаа уточнив, що більшість убитих були співробітниками поліції Іраку і солдатами урядової армії.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що бойовики угруповання "Ісламська держава" стратили в Мосулі 284 людини.