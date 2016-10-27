"Флот смерті" РФ на шляху до Сирії після відмови в Іспанії та Мальти дозаправляють з танкерів – ВВС

Військові кораблі РФ по дорозі до Сирії дозаправляють з нафтових танкерів неподалык выд узбережжя Північної Африки, після того, як запит на дозаправку в Іспанії викликав занепокоєння у НАТО. Про це з посиланням на джерела у військово-морських силах альянсу пише ВВС.

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Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Росія відкликала запит дозаправку на авіаносної ударної групи в іспанському порту Сеута після критики з боку країн НАТО. В альянсі застерігають, що угруповання військових кораблів РФ на чолі з проблемним авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов" може бути використана для ударів по мирному населенню в Алеппо. Зокрема, про це заявляв Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Крім того, 25 жовтня аналітичний центр Atlantic Coucil у своїй статті повідомив про ймовірний рух до Балтійського моря двох військових кораблів Росії ("Зелений Діл" і "Серпухов"), озброєних крилатими ракетами дальнього радіусу дії "Калібр", які здатні нести ядерний заряд. У серпні ці кораблі випускали ракети по Сирії з Середземного моря.