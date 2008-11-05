Росія активізує участь у врегулюванні заморожених конфліктів у Придністров`ї та Нагірному Карабаху.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, виступаючи сьогодні зі щорічним посланням до Федеральних зборів.

"На основі міжнародного права ми й далі сприятимемо усуненню осередків нестабільності у суміжних реґіонах. Виходячи з поваги до наявних форматів, сприятимемо придністровському та нагірнокарабахському врегулюванню, співпрацюватимемо з усіма зацікавленими сторонами, виходитимемо на взаємно прийнятні домовленості", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Президент РФ наголосив, що рішення Росії про початок операції з “примушення Грузії до миру” під час конфлікту на Кавказі та проведена операція були спрямовані не проти грузинського народу, а на порятунок жителів Південної Осетії та російських миротворців, на забезпечення міцної та довготривалої безпеки народів Південної Осетії та Абхазії.

"Кавказька криза показала, що застосування сили однією зі сторін конфлікту не може забезпечити життєздатне рішення", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.