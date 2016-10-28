Росія або Сирія несуть відповідальність за авіаудар по школі в Сирії - МЗС Франції

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, передає Reuters.

"Хто несе відповідальність? У будь-якому випадку це не опозиція, тому що там потрібно було запустити літаки для скидання бомб. Це або сирійці - режим президента Асада - або росіяни", - сказав Еро.

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"Це ще одна демонстрація жахів цієї війни, які є війною проти сирійського народу, і які ми не можемо це прийняти", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН раніше, представник адміністрації президента США Джош Ернест заявив, що авіаудари по школі в сирійській провінції Ідліб, в результаті яких загинули 26 цивільних, завдала або сирійська, або російська авіація.

Провінція Ідліб, яка розташована поруч з Алеппо на північному заході Сирії, є однією з найбільш населених територій, які контролюються повстанцями. Її контролюють одночасно як націоналістичні групи, які виступають під прапором Вільної сирійської армії, так і ісламісти, в тому числі з угрупування "Джебхат Фатах аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра"), яка раніше мала відношення до Аль-Каїди.

Повідомлення про бомбардування в Хаасі з'явилося 26 жовтня, на той момент було відомо про 22 загиблих.