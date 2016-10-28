Китайські шпигуни викрали секретні плани Пентагону – ЗМІ

Про це повідомляє The Washington Free Beacon з посиланням на майбутню доповідь комісії конгресу.

"Сполучені Штати стикаються з великою і зростаючою загрозою своїй національній безпеці з боку китайської кампанії зі збору розвідувальної інформації", – йдеться в проекті доповіді комісії Конгресу з безпеки.

В докладі зазначається, що серед найбільш серйозних загроз для США є дії Китаю в кіберпросторі і проникнення в органи безпеки.

Діяльність китайської розвідки "значно збільшилася" за останні 15 років і проводиться Міністерством державної безпеки, Народно-визвольної армією Китаю, військовими організаціями Комуністичної партії.

У доповіді згадуються неодноразові факти просочування китайськими шпигунами в органи національної безпеки США, в тому числі у ФБР і Тихоокеанське командування США.

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Представники міністерства оборони розповіли про один з найбільш вражаючих шпигунських випадків з підполковником Бенджаміном Пірсом Бішопом, співробітником Тихоокеанського командування США, який визнав себе винним в березні 2014 року за те, що надав секретну інформацію громадянці Китаю.

Дана інформація включала в себе секретні військові плани США щодо розгортання ядерних сил і розвідувального безпілотника MQ-9, а також дані з секретної доповіді під назвою «Стратегія Міністерства оборони Китаю».

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Іншими цілями кібератак були американська дипломатія, економічна, оборонна та індустріальна галузі, що беруть участь в підтримці американських національних програм в області оборони. Отримані дані можуть бути використані для підтримки китайської військової модернізації, а також надати китайським комуністичним лідерам картину щодо перспективи лідерства США з ключових питань політики Пекіну.

Уряд Китаю також використовує неофіційні шпигунів для збору інформації, зазначається в документі.

Остаточний звіт буде оприлюднено 16 листопада.