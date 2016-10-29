У Литві випустили посібник з поведінки в разі окупації Росією

Про це повідомляє CNN.

В даному посібнику обсягом 75 сторінок зазначається, що увагу слід приділити діям сусідньої країни - Росії та можливій окупації Литви російськими військовими.

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"Ця держава не соромиться використовувати військову силу проти своїх сусідів, і в даний момент переважно продовжує військову агресію проти України", - йдеться у посібнику.

У ньому дається опис зроблених у Росії танків, гранат, мін, зброї та інструкція, як розпізнати їх різні типи. Відзначається, що в керівництві "докладно описано те, як литовці повинні шпигувати і доносити на ворога".

"Важливо, щоб цивільне населення знало і мало волю до опору - коли ці елементи сильні, агресор має труднощі у створенні умов для вторгнення", – сказано в тексті керівництва.

Крім окупації даний посібник містить інструкції по наданню першої допомоги і виживанню в диких умовах.

Всього буде випущено 30 тисяч копій керівництва, які будуть поширюватися в школах, бібліотеках та онлайн.

Як повідомляв УНІАН, РФ продовжує підготовку до можливих широкомасштабних наступальних дій проти України і відпрацювала умовне нанесення масованих авіаційних ударів з території Білорусі по українських стратегічних об'єктах.