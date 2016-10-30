ЦВК Молдови оприлюднило попередні дані результатів виборів президента

Про це повідомляє молдавське видання Publika.md.

Після підрахунку бюлетенів по усій країні лідирує соціаліст Ігор Додон з 50,26% голосів. За ним слідує кандидат від партії «Дія і солідарність» Майя Санду з 36,53%. Третє місце у Дмитра Чубашенко з 5,69% голосів.

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Решта кандидатів у президенти набрали менше одного відсотка голосів.

Екс-прем'єра Юрія Лянке підтримали 3,23% виборців, Міхая Гімпу - 1,87%, а Валерія Гілецького 1,05%.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня в Молдові проходять президентські вибори, на яких вперше з 1996 року громадяни можуть обирати главу держави шляхом прямого голосування.

Основними претендентами на пост президента Молдови ЗМІ називають кандидата від Партії соціалістів (ПСРМ) Ігоря Додона і лідера партії «Дія і солідарність», екс-міністра освіти Майю Санду.

Передвиборча програма Додона передбачає зближення з Росією.