ЦВК Молдови оприлюднило попередні дані результатів виборів президента
Центральна виборча комісія Республіки Молдова оприлюднила попередні дані результатів виборів президента Молдови.
Про це повідомляє молдавське видання Publika.md.
Після підрахунку бюлетенів по усій країні лідирує соціаліст Ігор Додон з 50,26% голосів. За ним слідує кандидат від партії «Дія і солідарність» Майя Санду з 36,53%. Третє місце у Дмитра Чубашенко з 5,69% голосів.
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Решта кандидатів у президенти набрали менше одного відсотка голосів.
Екс-прем'єра Юрія Лянке підтримали 3,23% виборців, Міхая Гімпу - 1,87%, а Валерія Гілецького 1,05%.
Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня в Молдові проходять президентські вибори, на яких вперше з 1996 року громадяни можуть обирати главу держави шляхом прямого голосування.
Основними претендентами на пост президента Молдови ЗМІ називають кандидата від Партії соціалістів (ПСРМ) Ігоря Додона і лідера партії «Дія і солідарність», екс-міністра освіти Майю Санду.
Передвиборча програма Додона передбачає зближення з Росією.