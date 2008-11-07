Обрання Барака Обами відкриває нові можливості для України

Директор Міжнародного інституту демократії Сергій ТАРАН вважає, що обрання новим Президентом США Барака ОБАМИ відкриває нові можливості для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

Зокрема, за його словами, прихід Б.ОБАМИ в Білий дім означатиме підвищення авторитету США в Європі та світі, і “це є позитивним для України". "США для України залишаються геополітичним партнером, і через низький авторитет Джорджа БУША не могли просувати українські інтереси. Зараз з підвищенням авторитету США в світі відкриваються нові можливості”, - сказав С.ТАРАН.

Загалом він вважає знаковими нинішні президентські вибори у США. За його словами, для США було дуже революційним обрати людину, яка б асоціювалася з етнічною меншиною.

“Це є надзвичайно величезний ментальний зсув у свідомості американців”, - сказав експерт.

Між тим С.ТАРАН спрогнозував, що перші рік-два США будуть концентруватися на своїх внутрішніх проблемах, оскільки вони мають “перетравити цей ментальний зсув, зрозуміти, що відбулося”.

Це означає, додав, він, що США зараз будуть менше займатися Україною та іншими перехідними демократіями, тому що перший час вони будуть зосереджуватися на своїх внутрішніх проблемах.

Також С.ТАРАН висловив переконання, що українські політики мають зробити висновок з цих виборів, насамперед, стосовно того, що існують реальні інституційні механізми оновлення політичної еліти. “Ми багато говоримо про те, що в нас еліта стара, що їй потрібне оновлення, такі інституційні механізми є, і вони можуть бути запозичені в США”, - додав він.