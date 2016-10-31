У Держдумі пригрозили внести Норвегію до списку цілей стратегічної зброї через піхотинців США

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Франц Клинцевич в інтерв'ю норвезькому телеканалу TV2, інформує "Європейська правда".

"Це дуже небезпечно для Норвегії та її населення. Як ми повинні на це реагувати? Ми ніколи раніше не вносили Норвегію до списку цілей для стратегічної зброї. Але якщо ситуація буде розвиватися, то буде страждати населення Норвегії. Тому що ми повинні реагувати і у нас є чим реагувати", - сказав Клинцевич.

Він переконаний, що норвезький уряд піддався тиску з боку американців, і що у США є набагато більш серйозні плани на Норвегію, ніж розміщення декількох сотень піхотинців.

"Це створення інфраструктури з так званою концепцією блискавичного глобального удару. І нас це дуже турбує", - додав він.

Нагадаємо, Норвегія дозволить морським піхотинцям США тимчасово перебувати на території країни з 2017 року.

Це вперше після закінчення Другої світової війни, коли іноземні війська будуть розміщені на її території.