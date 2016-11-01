Іракські військові захопили першу важливу будівлю в Мосулі

Про це розповів командир елітного підрозділу в бесіді з Reuters, повідомляє РБК.

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Агентство зазначає, що це перша важлива будівля в Мосулі, яку зайняли війська вперше з наступу, початого два тижні тому.

Раніше кореспондент "Бі-бі-сі", який знаходиться разом з іракськими військами, повідомив, що військові змогли зайняти східну околицю Мосула. За його словами, армія зіткнулася з жорстоким опором з боку бойовиків "Ісламської держави", які контролюють це друге за величиною місто в країні з літа 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня, через два тижні після початку наступальної операції і боїв на околицях іракським військам вдалося увійти в захоплений ІД Мосул.

Антитерористичні підрозділи в понеділок продовжили наступ зі сходу. Минулого тижня активні дії припинялися, оскільки до цього просування на інших фронтах було не таким ефективним і потрібен був час, щоб інші підрозділи стискували кільце навколо міста.

Подробиці читайте на УНІАН: http://www.unian.net/world/1599507-shturm-stolitsyi-igil-v-irake-associated-press-obnarodovalo-novoe-video.html