Вибори у Молдові: підраховано всі голоси, проросійський кандидат у президенти набрав 47,98%

Картина не змінилася: Молдову чекає другий тур виборів, передає Newsmaker.

До другого туру вийшли лідер Партії соціалістів Ігор Додон (47,98%) і голова партії "Дія і солідарність" Майя Санду (38,71%).

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Розклад щодо інших кандидатів також не змінився. Кандидат від "Нашої партії" Дмитро Чубашенко набрав 6,03% голосів. У лідера європейської Народної партії Юрія Лянке — 3,11%. У голови Ліберальної партії Міхая Гімпу — 1,8%. У незалежного кандидата Валеріу Гілецького — 1,08%. Інші претенденти набрали менше 1% голосів.

За даними ЦВК Молдови, всього на виборах 30 жовтня дійсними визнано голоси 1 418 518 громадян. Всього взяли участь — 1 436 241, або 49,03% виборців.

Зазначимо, що Додон виступає проти європейської інтеграції та за тісніші зв'язки з Росією. Екс-міністр освіти Санду, підтримувана, зокрема, прозахідною молоддю, виступає за проєвропейський курс.

Востаннє прямі президентські вибори в Молдові відбулися в 1996 році. З 2000 року президента республіки обирали у парламенті, але в березні 2016 року Конституційний суд республіки скасував це правило.