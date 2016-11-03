Обама заявив, що поразка Клінтон на виборах може відкинути країну назад

Обама виступив на мітингу прихильників Демократичної партії в Північній Кароліні, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Він сказав, що доля всієї країни тепер знаходиться в руках виборців.

У свою чергу республіканський кандидат Дональд Трамп заявив своїм прихильникам у Флориді, що перемога Клінтон приведе країну до конституційної кризи.

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За його словами, Клінтон у разі перемоги стане президентом, якого будуть переслідувати судові позови.

Ці слова прозвучали на тлі передвиборного скандалу, що нещодавно розгорівся, пов'язаного з роботою Клінтон держсекретарем США.

Раніше ФБР оголосило, що виявило нові електронні листи, які можуть мати відношення до використання Хілларі Клінтон особистого сервера для службового листування в бутність її держсекретарем.