Обстріл російського гелікоптера у Сирії: з'явилося відео

Відео опубліковано в Twitter-акаунті WarNews24_7, що спеціалізується на новинах з гарячих точок.

Читайте також"Ісламська держава" заявила про збитий російський вертоліт у Сирії

На кадрах ролика видно два вертольоти, один з яких злітає. Після зльоту одного повітряного судна, в інший влучає снаряд. Відбувається вибух і починається пожежа.

The Russian Attack Helicopter that was destroyed by #IS fighters using guided missile near the Huwaysis area, Eastern countryside of Homs! pic.twitter.com/Ev5cz8vTG1 — KhalilMENA (@WarNews24_7) 3 листопада 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони РФ, 3 листопада при виконанні польоту за доставку гуманітарної допомоги в 40 км від Пальміри здійснив вимушену посадку вертоліт ВКС Росії.

Місце приземлення вертольота зазнало мінометного обстрілу, машина пошкоджена, екіпаж не постраждав і доставлений на авіабазу Хмеймім.