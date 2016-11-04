Обстріл російського гелікоптера у Сирії: з'явилося відео

08:19, 04 листопада 2016
Світ
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У мережі з'явилося відео нібито обстрілу російського гелікоптера, що здійснив вимушену посадку в Сирії.

Скріншот відео

Відео опубліковано в Twitter-акаунті WarNews24_7, що спеціалізується на новинах з гарячих точок.

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На кадрах ролика видно два вертольоти, один з яких злітає. Після зльоту одного повітряного судна, в інший влучає снаряд. Відбувається вибух і починається пожежа.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони РФ, 3 листопада при виконанні польоту за доставку гуманітарної допомоги в 40 км від Пальміри здійснив вимушену посадку вертоліт ВКС Росії.

Місце приземлення вертольота зазнало мінометного обстрілу, машина пошкоджена, екіпаж не постраждав і доставлений на авіабазу Хмеймім.

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