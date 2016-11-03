Міноборони РФ підтвердило обстріл свого вертольота в Сирії

21:42, 03 листопада 2016
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У четвер при виконанні польоту з доставки гуманітарної допомоги в 40 км від Пальміри здійснив вимушену посадку вертоліт ВКС Росії.

Російський fэкипаж не постраждав і доставлений на авіабазу Хмеймим / unction.mil.ru

За даними Міноборони РФ, місце приземлення вертольота зазнало мінометного обстрілу, машина пошкоджена, екіпаж не постраждав і доставлений на авіабазу Хмеймім, повідомляє ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики "Ісламської держави" заявили, що збили в сирійській провінції Хомс російський вертоліт.

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