Міноборони РФ підтвердило обстріл свого вертольота в Сирії

За даними Міноборони РФ, місце приземлення вертольота зазнало мінометного обстрілу, машина пошкоджена, екіпаж не постраждав і доставлений на авіабазу Хмеймім, повідомляє ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики "Ісламської держави" заявили, що збили в сирійській провінції Хомс російський вертоліт.