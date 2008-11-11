Литва вважає помилкою відновлення переговорів ЄС із Росією
"Історія покаже..."
Литва вважає помилкою відновлення переговорів ЄС із Росією.
Як повідомляє AFP, про це заявив заступник міністра закордонних справ Литви Зігмантас ПАВІЛЬОНІС.
“Ми вважаємо це помилкою, історія покаже, хто був правий, а хто ні”, - сказав він.
Литва, зокрема, вважає, що Росія не до кінця виконала умови плану мирного врегулювання російсько-грузинського конфлікту, залишивши близько 7 тис. військових на території Південної Осетії та Абхазії.
Як повідомляв УНІАН, 10 листопада ЄС вирішив продовжити переговори з Росією про нову угоду.
У заяві французького президентства у ЄС, розповсюдженій за підсумками першого дня засідання Ради міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин ЄС зазначається, що діалог і переговори є найкращим засобом для ЄС у відстоюванні своїх інтересів, однак вони не легалізують статус-кво у Грузії.
5 листопада Єврокомісія запропонувала огляд стану відносин з Росією, у якому, зокрема, висловилася за відновлення переговорів, призупинених 1 вересня цього року рішенням Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн - членів ЄС – УНІАН) до виконання Росією умов плану мирного врегулювання. Схожа пропозиція про відновлення переговорів містилася і в оцінці, підготовленій Х.СОЛАНОЮ.