Прокуратура Південної Кореї провела обшуки в офісах Samsung Electronics
Прокуратура Південної Кореї провела обшуки в офісах Samsung Electronics в рамках розслідування справи про втручання керівництва компанії в державні справи.
Про це пише Reuters з посиланням на агентство Yonhap.
Перевірка пов'язана з політичним скандалом за участю президента Республіки Корея Пак Кин Хе і її друга Чой Сун Ала, яких підозрюють у неправомірному впливі на державні справи.
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Обшуки повинні допомогти з'ясувати, яка фінансова підтримка надавалася компанією Samsung доньці Чой Сун Ала, друга президента країни.
Слідство припускає, що компанія, якою володів Чой і його донька, отримала €2,8 млн.
Як повідомляв УНІАН, У Південній Кореї останнім часом збираються протести за відставку президента. Вони почалися після того, як президент Південної Кореї відправила у відставку 10 високопоставлених радників, визнавши, що її тексти публічних виступів редагувала її близька подруга Чхве Сун Силь.
Жінка, яка не є держслужбовцем, також підозрюється у втручанні в державні справи і використанні свого становища заради отримання фінансової вигоди. Чхве Сун Силь покинула країну ще до початку скандалу і заперечує, що збагачувалася за рахунок своїх зв'язків в уряді.
Прокуратура країни в суботу провела обшуки в будинках кількох президентських помічників, які підозрюються у пособництві Чхве Сун Силь.
64-річна Пак стала першою жінкою-президентом в історії Південної Кореї, здобувши перемогу на виборах в 2012 році.
Вибори президента Південної Кореї повинні відбутися в наступному році.