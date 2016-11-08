Прокуратура Південної Кореї провела обшуки в офісах Samsung Electronics

Про це пише Reuters з посиланням на агентство Yonhap.

Перевірка пов'язана з політичним скандалом за участю президента Республіки Корея Пак Кин Хе і її друга Чой Сун Ала, яких підозрюють у неправомірному впливі на державні справи.

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Обшуки повинні допомогти з'ясувати, яка фінансова підтримка надавалася компанією Samsung доньці Чой Сун Ала, друга президента країни.

Слідство припускає, що компанія, якою володів Чой і його донька, отримала €2,8 млн.

Як повідомляв УНІАН, У Південній Кореї останнім часом збираються протести за відставку президента. Вони почалися після того, як президент Південної Кореї відправила у відставку 10 високопоставлених радників, визнавши, що її тексти публічних виступів редагувала її близька подруга Чхве Сун Силь.

Жінка, яка не є держслужбовцем, також підозрюється у втручанні в державні справи і використанні свого становища заради отримання фінансової вигоди. Чхве Сун Силь покинула країну ще до початку скандалу і заперечує, що збагачувалася за рахунок своїх зв'язків в уряді.

Прокуратура країни в суботу провела обшуки в будинках кількох президентських помічників, які підозрюються у пособництві Чхве Сун Силь.

64-річна Пак стала першою жінкою-президентом в історії Південної Кореї, здобувши перемогу на виборах в 2012 році.

Вибори президента Південної Кореї повинні відбутися в наступному році.