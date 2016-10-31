В МЗС розповіли, коли Європарламент зможе внести до порядку денного питання "безвізу" з Україною

Про це Зеркаль сказала в ефірі «5 каналу» і додала, що це станеться, якщо в ЄС дійдуть згоди щодо механізму призупинення безвізових режимів з третіми країнами.

"Це питання пов'язано з тим, що в Європейському Союзі, а саме між інституціями Європейського Союзу продовжуються дуже важкий і довгий діалог щодо механізму припинення безвізового режиму", - сказала заступник міністра, коментуючи відсутність у порядку денному Європарламенту питання розгляду можливості запровадження безвізу з Україною в листопаді.

При цьому вона висловила переконання, що процес щодо запровадження механізму припинення безвізового режиму наближається до логічного завершення.

"Принаймні вони прийняли рішення щодо трьохступеневого механізму призупинення дії безвізового режиму, і зараз основне питання полягає в тому, хто на якому етапі буде приймати рішення, і хто буде головним", - зазначила Зеркаль.

У цьому зв'язку вона додала: "Чи це буде делегований акт, і це рішення буде приймати виключно (Європейська) комісія, чи комісія буде представляти цю позицію (Європейському) парламенту і зі згоди парламенту приймати своє рішення".

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При цьому вона наголосила, що на остаточному рішенні щодо запровадження механізму припинення безвізу наполягають в першу чергу країни-члени.

За її словами, українські дипломати змушені застосовувати додаткові важелі впливу на країни-члени ЄС в той час, коли головні європейські інституції готові продовжувати цю роботу.

Також вона припускає, що на порядку денному в листопаді питання про запровадження безвізового режиму з Україною може з'явитися після кулуарних домовленостей в ЄС.

"На наступний тиждень запланований тріалог з припиненню безвізового режиму - це 7 листопада, і якщо 7 листопада вони дійдуть до компромісного рішення, то після цього може з'явитися, в принципі, з'явиться в порядку денному вже позначка щодо розгляду механізму припинення безвізового режиму", - сказала заступник міністра закордонних справ.

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При цьому Зеркаль зауважила, що Україна наполягає на тому, щоб питання запровадження безвізового було поставлено на засідання постійних представників країн-членів ЄС у Брюсселі.

Вона нагадала, що в Євросоюзі по суті залишилося два питання, щодо яких необхідно знайти компроміс.

"Зі слів посла Німеччини в Брюсселі, вони майже вийшли на розуміння того, як це може бути досягнуто, і вони сподіваються, що це відбудеться якраз на наступному тижні", - додала заступник міністра закордонних справ.