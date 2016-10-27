В ЄС знову проблеми з рішенням, яке гальмує "безвіз" для України – журналіст
Європарламент та Рада ЄС не можуть домовитися про механізм призупинення дії безвізового режиму, який називають передумовою для лібералізації візового режиму з Україною.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
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"Наразі не схоже, що буде досягнута згода між Європарламентом і Радою ЄС щодо механізму призупинення під час їхньої зустрічі на початку листопада", - повідомив він.
at the moment it doesn't look like there'll be a deal b/w EP & Council on susp mech when they meet in early Nov #Georgia#Ukraine#Kosovo— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 27, 2016
Нагадаємо, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.
26 вересня Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.