В ЄС знову проблеми з рішенням, яке гальмує "безвіз" для України – журналіст

12:35, 27 жовтня 2016
Політика
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Європарламент та Рада ЄС не можуть домовитися про механізм призупинення дії безвізового режиму, який називають передумовою для лібералізації візового режиму з Україною.

Визовые страсти продолжаются / REUTERS

Про це на своїй сторінці у Twitter написав кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

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"Наразі не схоже, що буде досягнута згода між Європарламентом і Радою ЄС щодо механізму призупинення під час їхньої зустрічі на початку листопада", - повідомив він.

Нагадаємо, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

26 вересня Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

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