В Афінах невідомі на мотоциклі кинули гранату в посольство Франції

Про це повідомляє Русская служба BBC.

В результаті нападу був легко поранений поліцейський, що охороняв посольство. Незначно пошкоджено будівлю представництва. Про інших потерпілих не повідомляється.

Мотоцикл знайшли кинутим недалеко від будівлі посольства. Район оточено, місце злочину обстежують експерти-криміналісти. Також туди прибули сапери.

Французьке посольство знаходиться на проспекті Васілісас Софіас в самому центрі Афін. Через кордон в центрі міста перекрито рух. Жодна з відомих терористичних угруповань поки не взяло на себе відповідальність за напад.

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Наступного тижня відбудеться візит в Афіни президента США Барака Обами.

Ліві радикали в Афінах періодично здійснюють напади на диппредставництва. У грудні 2013 року анархісти з "Групи народних борців" обстріляли з автоматів Калашникова резиденцію посла Німеччини в Афінах.

В грудні 2014 року з двох автоматів Калашникова було обстріляно посольство Ізраїлю. У нападі брали участь чотири людини на двох мотоциклах.