Суд у Польщі зобов’язав Росію сплатити близько 1,8 мільйонів євро за користування нерухомістю

У Польщі суд зобов’язав РФ сплатити 1, 8 млн євро за користування нерухомістю у Варшаві. Про це повідомляє «Радіо Польща» з посиланням на рішення Окружного суду Варшави від 9 листопада.

Зазначається, що в кінці жовтня Окружний суд зобов'язав РФ передати нерухомість польській стороні, посилаючись на те, що російська сторона не має юридичного права власності. Зокрема, мова йде про нерухомість, до складу якої входять, поміж іншого, апартаменти, в яких у часи ПНР знаходився готель і резиденція радянських дипломатів. На територію нерухомості могли заходити виключно уповноважені особи СРСР, а згодом – Російської Федерації.

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"Відповідач, тобто Російська Федерація, який був повідомлений про термін розгляду справи, не з'явився в суд, не зайняв позиції по цій справі і не відповів на позов. У зв'язку з тим, що відповідач не представив свою позицію, суд постановив, що твердження позивача – є правдиві", - заявив, обґрунтовуючи вирок, суддя Яцек Тишко.

Однак, видання зазначає, що вирок був оголошений у заочному порядку і поки що не вступив у законну силу.