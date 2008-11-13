У Брюсселі відслужили панахиду за жертвами Голодомору.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, панахиду відслужили у католицькому кафедральному соборі Святого Михайла та Гудули увечері 12 листопада.

Під час панахиди Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ зазначив, що ніщо не може виправдати Голодомор, «сфабрикований режимом» Йосипа Сталіна.

Він також наголосив на тому, що подібні трагедії не мають повторюватися.

«Шукаючи міжнародного засудження Голодомору, ми хочемо зробити так, щоб такі злочини ніколи не повторювалися», - сказав А. ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Посол України в Королівстві Бельгія та Люксембургу Євген БЕРШЕДА зазначив, що свого часу Радянській Союз цинічно заперечував цей злочин, і лише після отримання Україною незалежності правда про нього стала відомою суспільству.

Посол також висловив сподівання на те, що парламент Бельгії приєднається до парламентів тих країн, які вже вшанували пам`ять жертв Голодомору в Україні чи визнали Голодомор геноцидом.

Свої співчуття українцям до 75-х роковин Голодомору надіслали Патріарх Київській та всієї України Філарет і Папа Римський Бенедикт XVI.