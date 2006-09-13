Чеченський ОМОН і інгушська міліція довели свою ворожнечу до серйозної перестрілки

На адміністративному кордоні Чечні та Інгушетії сталася перестрілка між бійцями чеченського ОМОНу і співробітниками інгушської міліції. В результаті загинули від п`яти до семи осіб і десяток одержали поранення.

Як повідомило журналістам джерело в МВС Інгушетії, з інгушського боку вбитого одну людину і близько 20 поранені. Також убито від чотирьох до шести співробітників силових відомств Чеченської Республіки, і не менше десятьох поранені. За пізнішими даними з чеченського боку, в перестрілці дістав тяжке поранення начальник штабу чеченського ОМОНу, який разом з більшістю поранених вивезений до Чечні. Ще два поранених омонівця перебувають у Сунженськой районній лікарні в Інгушетії.

Інцидент стався близько опівдня 13 вересня на 20-му посту ДПС на федеральній трасі Ростов-Баку біля станиці Орджоникідзевська. Сварка виникла після того, як співробітники чеченського ОМОНу відмовилися показати документи.

Крім того, в їх машині перебував затриманий на території Інгушетії чоловік з мішком на голові і в наручниках. Міліціонери затримали колону чеченського ОМОНу і запитали по рації допомогу. Після цього чеченці відкрили вогонь по інгушах.

Тим часом в МВС Чечні заявили, що по ОМОНу був відкритий вогонь з боку поста ДПС. Водночас, за інформацією штабу Об`єднаного угруповання військ на Північному Кавказі, чеченський ОМОН проводив в Інгушетії спецоперацію із затримання бойовиків, не поінформувавши про це місцеві власті і правоохоронні органи. Це було зроблено для того, щоб не допустити просочування інформації.

Схожий інцидент, тільки з менш тяжкими наслідками стався кілька днів тому. 7 вересня на міліційному КПП "Азов-52" відбулася бійка між інгушськими міліціонерами і невідомими озброєними людьми, які назвалися охоронцями прем`єра Чечні Рамзана Кадирова.

На вимогу пред`явити документи невідомі відкрили вогонь в повітря, побили двох міліціонерів і поїхали у бік Чечні на двох бронетранспортерах. Один з постраждалих міліціонерів був госпіталізований.

У Чечні спростували причетність до інциденту співробітників служби безпеки Рамзана Кадирова. Проте інгушські міліціонери були вкрай обурені і публічно заявляли, що помстяться "кадирівцям". За словами одного з керівників патрульно-постової служби МВС республіки, тепер в Інгушетії "кадирівці" в разі збройного опору знищуватимуться.

До місця перестрілки наразі стягуються війська. У районі адміністративногої кордону між Чечнею та Інгушетією спостерігається скупчення бронетехніки. До розташованої поблизу місця інциденту станиці Орджоникідзевська в`їхала військова колона вантажівок і БТРів.

Лента.ру