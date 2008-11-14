Лукашенко розмістить в країні російські комплекси "Іскандер"
13:34, 14 листопада 2008Світ
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"...ми їх купимо самі"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче розмістити в країні російські ракетні комплекси "Іскандер" .
Про це повідомила американська газета "Уолстріт Джорнал Юроп", що виходить у Євросоюзі. Видання грунтується на інтерв`ю Лукашенка. "Якщо навіть Росія не надасть ці ракети, - сказав Лукашенко, - то ми їх купимо самі. Зараз у нас для цього немає фондів, проте, я розкрию таємницю: одержати подібну зброю є частиною нашого плану", - додав президент Білорусі.
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