Лукашенко розмістить в країні російські комплекси "Іскандер"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче розмістити в країні російські ракетні комплекси "Іскандер" .

Про це повідомила американська газета "Уолстріт Джорнал Юроп", що виходить у Євросоюзі. Видання грунтується на інтерв`ю Лукашенка. "Якщо навіть Росія не надасть ці ракети, - сказав Лукашенко, - то ми їх купимо самі. Зараз у нас для цього немає фондів, проте, я розкрию таємницю: одержати подібну зброю є частиною нашого плану", - додав президент Білорусі.

Эхо Москвы