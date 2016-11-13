Клінтон звинуватила директора ФБР у своїй поразці на президентських виборах – Reuters

Про це розповіли двоє учасників цієї розмови, пише Reuters.

Клінтон була фаворитом майже в кожному національному опитуванні громадської думки. Натомість, республіканець Дональд Трамп виграв вибори, що шокувало багатьох американців і викликало масові протести.

Клінтон сказала своїм спонсорам в суботу, що лист Комі до конгресменів про відновлення розслідування щодо її приватного поштового сервера викликав зменшення підтримки на Середньому Заході Штатів.

Комі направив лист до Конгресу лише за кілька днів до виборів, оголосивши, що він відновив розслідування щодо електронної пошти Клінтон на посаді держсекретаря з 2009 по 2012 рік. Тиждень по тому він повідомив, що проглянув електронну пошту і як і раніше не вважає за потрібне притягати її до відповідальності, але удар по політичній репутації вже було завдано.

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За словами учасників телефонної конференції, Клінтон сказала, що донорам передвиборної кампанії Трампа вдалося використати заяви Комі проти неї.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в США відбулися 58-і вибори президента. За попередніми даними, після підрахунку голосів в 40 штатах республіканець Дональд Трамп отримав голоси 276 виборників з 270 необхідних для перемоги. Суперниця Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон набрала 215 голосів виборників. Тепер для офіційної остаточної перемоги Трампа залишилася формальність - виборники повинні віддати свої голоси.