Розгін протестів проти Трампа в Портленді: поліція застосувала гумові кийки та сльозогінний газ (відео)

У американському місті Портленд, штат Орегон поліція застосувала спецзасоби проти мітингувальників, які вийшли на протести проти обрання Дональда Трампа президентом та влаштували безлади, передає The Assocaition Press.

Видання зазначає, що поліції довелось застосувати гумові кийки.

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Крім того, офіцерам довелось відсунути натовп за допомогою флеш-пристоїв. Правоохоронці використали дим або сльозогінний газ, щоб змусити людей розійтися.

Окрім того, також було проведено арешт деяких учасників протестів.

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп на своїй сторінці у Twitter, що йому сподобались невеликі протести минулої ночі.

У США вже кілька днів в багатьох містах відбуваються акції протесту проти обрання Трампа президентом. Масові протести в США почалися після того, як стала очевидною перемога на виборах Дональда Трампа. Акції відбулися у десятках міст. Тільки вночі 10 листопада в Нью-Йорку заарештували близько 50 протестувальників.

Багато протестів відбуваються в містах з великими демократичними основами - в Атланті; Остіні, штат Техас; Бостоні; Чикаго, Денвері; Філадельфії; Портленді, штат Орегон; Сан-Франциско, Сіетлі та Вашингтоні. У Чикаго CNN нарахував декілька тисяч протестувальників, які перекрили вулицю на півмилі.

В місті Портленд, штат Орегон, за інформацією місцевої поліції, акції супроводжувались численними порушеннями закону і актами вандалізму