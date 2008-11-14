Медведєв визнав територіальну цілісність Грузії... з виключеннями

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ укотре наголосив, що Росія не відмовиться від визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції після саміту ЄС-Росія у Ніцці.

«Це не привід для ігрищ, це виважене державне рішення», - сказав він.

«Росія повністю визнає територіальну цілісність Грузії з урахуванням того, що раніше відбулося визнання як незалежних суб`єктів міжнародного права Південної Осетії та Абхазії», - додав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він також зазначив, що Росія, яка завжди виступала за мирне врегулювання конфліктів на Кавказі, була вимушена втрутитися у грузино-осетинський конфлікт для захисту населення Південної Осетії та «попередження гуманітарної катастрофи».

«Наше втручання було компактним і абсолютно необхідним», - сказав російський Президент.

Як повідомляв УНІАН, в результаті російсько-грузинської війни, Росія у серпні 2008 року визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Окрім Росії, незалежність цих республік визнало лише Нікарагуа. ЄС продовжує переговори з Росією, сподіваючись переконати її в необхідності дотримуватися принципів державного суверенітету і територіальної цілісності щодо Грузії.