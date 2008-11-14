ЄС підтримує вступ Росії до СОТ

ЄС підтримує вступ Росії до Світової організації торгівлі (СОТ).

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню самміту ЄС-Росія в Ніцці Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

«Мі підтримуємо вступ Російської Федерації до СОТ», - сказав він.

Президент Єврокомісії також висловився за покращення енергетичного діалогу з Російською Федерацією, а також висловився за розширення співробітництва з Росією в галузі боротьби з кліматичними змінами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Ніцці відувся 22-ий самміт ЄС-Росія, в ході якого сторони обговорили питання подолання наслідків війни в Грузії, підготовку до самміту G20 у Вашингтоні щодо подолання наслідків світової фінансової кризи, пропозиції російського Президента щодо нової архітектури безпеки в Європі та двосторонні відносини.