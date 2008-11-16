Уряд Іраку згоден залишити війська США ще на три роки

Кабінет міністрів Іраку в неділю схвалив угоду стратегічного партнерства із США про продовження перебування американських військ в країні, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

Згідно з документом, понад 150 тисяч військовослужбовців США залишаться в Іраку ще на три роки. Тепер документ відправлять на остаточне голосування до парламенту, повідомив агентству міністр закордонних справ Іраку Хошияр Зібарі.

Документ, зокрема, передбачає виведення американських військ з Іраку до кінця 2011 року, а також виведення багатонаціональних сил з міст і населених пунктів країни до 30 червня 2009 року.

Угода між Багдадом і Вашингтоном, покликана визначити умови перебування американських військ в Іраку після закінчення наприкінці року нині чинного мандата РБ ООН, мала бути підписана ще в липні 2008 року. Проте, хоча США пішли на ряд поступок, більшість іракських політичних партій як і раніше відмовляються підписувати угоду.