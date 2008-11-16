Прем'єр-міністр Грузії: ні газ, ні хліб не подорожчають

Прем`єр-міністр Грузії Грігол Мгалоблішвілі вважає, що укладений договір про постачання природного газу з Азербайджану до Грузії стабілізує ціну на газ для населення.

"Це важливо, в першу чергу, в плані енергетичної безпеки, протягом п`яти років постачання газу будуть гарантовані. Друге, що дуже важливо, ціна на природний газ не зросте для нашого населення. Це означає стабільніше бізнес-середовище і більше працевлаштованих людей", - сказав журналістам прем`єр-міністр країни, коли відвідував одних із столичних хлібозаводів.

Крім того, Г.Мгалоблішвілі також запевнив, що в країні не підвищиться вартість хліба. "Попри те, що через світову кризу долар зміцнився щодо всіх інших валют, ціна на пшеницю падає. Ця тенденція падіння триває, тому підвищення цін на хліб не очікується", - сказав Г.Мгалоблішвілі.

Напередодні Держнафтокомпанія Азербайджану (SOCAR) і Міненерго Грузії уклали п`ятирічний меморандум про постачання газу грузинській стороні. Відповідно до меморандуму продаж всього газу Грузії вестиметься через спеціальну компанію, яку створить Держнафтокомпанія Азербайджану. Це підприємство візьме на себе функції збуту всього газу, який одержує Грузія: газу, що продається РФ за послуги з транзиту російської сировини, газу, який лобувається на родовищі Шах-Деніз, а також азербайджанського газу, що його видобуває SOCAR.

Протягом п`яти років для продажу газу за фіксованими цінами Грузії необхідно більше 5,15 млрд куб. м. З цього об`єму близько 4,3 млрд куб. м - газ, який одержить Грузія від послуг транзиту, і комерційне паливо з родовища Шах-Деніз. Згідно з підписаним у суботу меморандумом, SOCAR поставить близько 850 млн. куб. м газу, видобутих на азербайджанських родовищах за рахунок власних коштів. Корпорація, створена SOCAR, продаватиме газ розподільчим компаніям у Грузії.

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