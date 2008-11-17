Росія продає Латинській Америці тільки оборонне озброєння - Лавров

Росія продає країнам Латинської Америки тільки оборонне озброєння, дотримуючись усіх міжнародні зобов`язань, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв`ю РІА “Новости”.

"Військова техніка, яку ми поставляємо, не відноситься до наступальних видів озброєнь. За технічними параметрами це - суто оборонні засоби", - відзначив міністр напередодні поїздки до Латинської Америки.

За його словами, Росія з розумінням ставиться до прагнення багатьох латиноамериканських країн диверсифікувати джерела техніки, що купується ними, в рамках модернізації своїх збройних сил.

"Ми здійснюємо нашу військово-технічну співпрацю транспарентно, строго дотримуємося всіх узятих на себе міжнародних зобов`язань, - підкреслив міністр.