Скандал довкола єврокомісара: Еттінгер користувався приватним літаком лобіста Кремля

09:53, 16 листопада 2016
Світ
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Європейський комісар з питань цифрової економіки Гюнтер Еттінгер опинився в центрі чергового скандалу - цього разу через підозри у порушенні етичних норм для членів Єврокомісії. 

Эттингер / REUTERS

Йому закидають лобізм через те, що він прилетів до Будапешта на зустріч із угорським прем'єром Віктором Орбаном на приватному літаку німецького бізнесмена Клауса Мангольда, передає DW.

Мангольда, почесного консула РФ у Баден-Вюртембурзі, вважають промосковським лобістом у Німеччині.

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Сам єврокомісар у своєму Twitter у вівторок, 15 листопада, відкинув ці закиди.

В Еттінгера ж заявили, що єврокомісара запросили до Угорщини на конференцію, а у нього не було можливості відправитися регулярним рейсом через щільний графік. 

Етичні правила Єврокомісії забороняють комісарам приймати подарунки, дорожчі за 150 євро. Вартість перельоту до Угорщини перевищує цю суму, пише EUobserver.

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