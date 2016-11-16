Скандал довкола єврокомісара: Еттінгер користувався приватним літаком лобіста Кремля

Йому закидають лобізм через те, що він прилетів до Будапешта на зустріч із угорським прем'єром Віктором Орбаном на приватному літаку німецького бізнесмена Клауса Мангольда, передає DW.

Мангольда, почесного консула РФ у Баден-Вюртембурзі, вважають промосковським лобістом у Німеччині.

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Сам єврокомісар у своєму Twitter у вівторок, 15 листопада, відкинув ці закиди.

Allegations are unfounded: Due to meetings, I could not take scheduled flight to be in time for dinner PM Orban. HU suggested plane Mangold. — Günther H. Oettinger (@GOettingerEU) November 15, 2016

В Еттінгера ж заявили, що єврокомісара запросили до Угорщини на конференцію, а у нього не було можливості відправитися регулярним рейсом через щільний графік.

Етичні правила Єврокомісії забороняють комісарам приймати подарунки, дорожчі за 150 євро. Вартість перельоту до Угорщини перевищує цю суму, пише EUobserver.