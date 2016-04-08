У МЗС Угорщини не змогли відповісти, наскільки санкції проти РФ змогли наблизити розв'язання конфлікту в Україні

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сиярто під час розмови з президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.

За його словами, зараз не зрозуміло, наскільки санкції змогли наблизити розв'язання конфлікту в Україні.

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"Ми є песимістами, якщо говорити про повну реалізацію мінських домовленостей", - сказав Сиярто.

За його словами, відкладання прагматичного співробітництва з Росією і нормалізації відносин суперечить інтересам Європи і може означати для угорської економіки нові втрати.

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Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан раніше неодноразово підкреслював, що автоматичного продовження санкцій проти Росії в червні не буде.

Зокрема, в лютому після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві Орбан сказав, що часи, коли санкції продовжувалися автоматично вже позаду. Пізніше він заявив, що в червні очікується "серйозна дискусія" з приводу санкцій.