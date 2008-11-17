Гроші – єдиний спосіб відправити казахського космонавта МКС

Стали відомі імена казахстанських космонавтів, один з яких здійснить космічний політ до МКС восени 2009 року, - це Мухтар Аймаханов і Айдин Аїмбетов, йдеться в повідомленні Роскосмосу.

"Єдиною реальною можливістю для польоту казахстанського космонавта на МКС стало включення його до складу однієї з експедицій виключно на комерційній основі строком на 10 днів. На здійснення польоту Казкосмос вже одержав дозвіл уряду Казахстану, а міністерство економіки і бюджетного планування заклало кошти до бюджету", - заявив голова Національного космічного агентства Казахстану Талгат Мусабаєв після засідання міжурядової комісії із співпраці Казахстану і Росії.

Його слова наводяться в повідомленні Роскосмосу.

За даними Мусабаєва, на час перебування на Міжнародній космічній станції для казахстанського космонавта буде розроблена спеціальна програма наукових дослідів і експериментів, підготовлена Національним центром космічних досліджень і технологій.

Ім`я космонавта назве спеціальна комісія за участю керівництва країни. Другий космонавт до останньої хвилини буде резервним, дублером у обох визначений Талгат Мусабаєв.

Мухтар Аймаханов і Айдин Аїмбетов пройшли тренування в російському Центрі підготовки космонавтів імені Гагаріна.

РІА “Новости”