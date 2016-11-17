"Віч-на-віч сядемо, тихенько обговоримо": Лукашенко і Путін домовилися про зустріч

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Так, дійсно, така зустріч планується», - сказав Пєсков.

У свою чергу сьогодні на прес-конференції в Мінську Лукашенко заявив, що орієнтовно 22 листопада розраховує зустрітися з Путіним.

«Ми домовилися з президентом Росії, що, напевно, десь 22-го ми зустрінемося наступного тижня. Сядемо удвох, обговоримо деякі принципові питання, не скажу концептуальні. Ми вже визначилися з усіх питань... Треба просто виконувати наші домовленості», - сказав Лукашенко.

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«Ми віч-на-віч сядемо, тихенько обговоримо ці питання і домовимося, постараємося надати нового імпульсу нашим відносинам», - зазначив Лукашенко, додавши, що претензії є в обох сторін.

Лукашенко висловив жаль, що у союзницьких відносинах останнім часом боку «нічого доброго, нового не зробили». «Більше у нас негативу», - сказав він.

Він також розкритикував те, що між двома державами деколи виникають спори з питань, які "не мають шкідливого впливу на економіки обох країн" і просто затьмарюють відносини двох країн. За словами Лукашенка, таких проблем між країнами бути не повинно.

Білоруський президент навів як приклад ембарго, введене Росією на європейські продукти, критику у зв'язку з цим на адресу Мінська щодо того, що Білорусь постачає на російський ринок креветки й оселедець. За його словами, білоруські підприємства постачають їх «з часів Радянського союзу», закуповуючи для переробки рибу по всьому світу і маючи навіть свої риболовецькі судна. «Це цілком нормальна практика. Не все і Росія виробляє із власної сировини», - наголосив Лукашенко.