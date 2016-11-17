В ЄС відреагували на вихід Росії з угоди щодо суду в Гаазі

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, розповсюдженій сьогодні у Брюсселі.

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Вона нагадала, що РФ підписала Римський статут 13 вересня 2000 року, і ЄС постійно закликав Росію ратифікувати документ.

«ЄС залишається твердим прихильником МКС та відданий повному співробітництву у сфері запобігання серйозним злочинам, які підпадають під юрисдикцію Суду, який є ключовою інституцією з метою допомоги громадянам добитися справедливості, коли це неможливо на національному рівні», - наголосила Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про те, що Росія не стане учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). Міністерство закордонних справ РФ має надіслати відповідне повідомлення генеральному секретареві ООН.

Римський статут був розроблений за участю Росії і прийнятий на дипломатичній конференції повноважних представників під егідою ООН 17 липня 1998 року в Римі. Він набрав чинності 1 липня 2002 року і почав діяти у 2003 році.