Франція закликала коаліцію проти ІД взяти Ракку в оточення
01:11, 19 листопада 2016Світ
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Франція закликала західну коаліцію під проводом США, яка здійснює військову операцію проти терористичного угруповання "Ісламська держава" на території Сирії та Іраку, розпочати наступ з метою взяти в оточення місто Ракку, яке, фактично, є столицею джихадистів у Сирії.
Ілюстрація / REUTERS
Про це заявив у п'ятницю, 18 листопада, речник французького уряду Стефан ле Фоль, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.
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За його словами, оточення міста, яке він назвав "стратегічною ціллю", є необхідним для того, щоб запобігти втечі джихадистів до Ракки з міста Мосул на півночі Іраку.
"Наступ поки що не відбувається, але сили там дислоковані для оточення Ракки та запобігання можливому переміщенню джихадистів між Раккою і Мосулом", - заявив ле Фоль.
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