Франція закликала коаліцію проти ІД взяти Ракку в оточення

Про це заявив у п'ятницю, 18 листопада, речник французького уряду Стефан ле Фоль, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Читайте також"Гнів Євфрату": сирійська опозиція заявила про початок наступу на "столицю" ІДІЛ

За його словами, оточення міста, яке він назвав "стратегічною ціллю", є необхідним для того, щоб запобігти втечі джихадистів до Ракки з міста Мосул на півночі Іраку.

"Наступ поки що не відбувається, але сили там дислоковані для оточення Ракки та запобігання можливому переміщенню джихадистів між Раккою і Мосулом", - заявив ле Фоль.