Під час пожежі в розважальному центрі в Швейцарії загинула українка?
17:04, 19 листопада 2008Світ
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МЗС перевіряє інформацію
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про загибель українки під час пожежі в м.Аугст (Швейцарія).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, за даними Посольства України в Швейцарській Конфедерації, в ніч з 16 на 17 листопада ц.р. у розважальному центрі „Moulin Rouge” м.Аугст внаслідок пожежі загинули дві особи та одна зникла безвісти.
За попередньою інформацією правоохоронних органів Швейцарії, серед працівників згаданого закладу значиться громадянка України. У даний час проводиться ідентифікація загиблих, за результатами якої буде підтверджено або спростовано факт загибелі української громадянки.
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