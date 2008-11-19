Під час пожежі в розважальному центрі в Швейцарії загинула українка?

17:04, 19 листопада 2008
Світ
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МЗС перевіряє інформацію

 Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про загибель українки під час пожежі в м.Аугст (Швейцарія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, за даними Посольства України в Швейцарській Конфедерації, в ніч з 16 на 17 листопада ц.р. у розважальному центрі „Moulin Rouge” м.Аугст внаслідок пожежі загинули дві особи та одна зникла безвісти.

За попередньою інформацією правоохоронних органів Швейцарії, серед працівників згаданого закладу значиться громадянка України. У даний час проводиться ідентифікація загиблих, за результатами якої буде підтверджено або спростовано факт загибелі української громадянки.

 

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