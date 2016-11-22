Путін зібрався "підняти" туризм в Криму до радянського рівня

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з активом Загальноросійського народного фронту.

«Щоправда, з'явилися можливості відпочивати в Криму, хоча там дуже багато потрібно зробити для розвитку цього, туристичного кластера, щоби хоча б піднятися до рівня Радянського Союзу. Зараз це набагато нижче, ніж було в Радянському Союзі», - сказав Путін.

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Він заявив, що внутрішній туризм істотно виріс у Росії більшою мірою через курсову різницю. «Це стало пов'язано з тим, що за кордон стало дорожче їздити», - зазначив Путін.

Водночас, на думку Путіна, у РФ з'явився "туристичний кластер світового рівня" в Сочі.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії заявляв про намір організувати морське сполучення між Сочі і окупованим Кримом. За словами Путіна, воно мало бути відкрито під час туристичного сезону, а також закликав організувати авіаційне сполучення, яке могло б привабити туристів.

Водночас, згідно із опитуваннями, російські туристи відмовилися вважати окупований Крим гідною заміною Туреччині і Єгипту. Майже 60 % російських мандрівників не вважають курорти окупованого Криму гідною заміною відпочинку у Туреччині та Єгипті.