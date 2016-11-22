У світі різко зросла кількість жертв заборонених у більшості країн протипіхотних мін

Минулого року через заборонені у більшості країн протипіхотні міни та післявоєнні залишки снарядів в усьому світі сталося на 75% більше нещасних випадків, ніж у 2014 році. Такий звіт опублікувала організація Landmine Monitor, повідомляє "Німецька хвиля".

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Більшість жертв інцидентів - цивільні, стверджує звіт. Він вказує на чималу кількість підриву вибухових пристроїв у зонах конфліктів, зокрема в Афганістані, у Лівії, Сирії, Україні та Ємені. Крім того, із жовтня 2015-го до жовтня 2016 року мінімум дві країни-учасниці конвенції із заборони протипіхотних мін використовували цей вид зброї.

Дослідники прийшли до висновку, що в 2015 році унаслідок таких інцидентів постраждала щонайменше 6 461 особа. У 2014 році показник загиблих і поранених через це склав 3 695 осіб, передає агенція epd.

Використання протипіхотних мін зафіксували також у М'янмі, Північній Кореї та Сирії, які не долучилися до підписаної 162 країнами угоди. Оттавська конвенція, яка забороняє виготовлення, використання та зберігання протипіхотних мін, була підписана у 1999 році, у тому числі Україною. Росія, США та Китай досі до неї не приєдналися.

Застосування протипіхотних мін у десяти країнах закидають недержавним учасникам конфліктів, повстанцям та збройним групам. Видання відзначає, що чимало нерозмінованих територій залишається у Анголі, Азербайджані, Боснії і Герцеговині, Хорватії, Камбоджі, Іраку, Таїланді та Туреччині.

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